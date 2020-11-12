كشفت وكالة رويترز عن وقوع حادث إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا فجر اليوم الخميس .

وقام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه وتم تطويق موقعه وإغلاق الطرق المؤدية للسفارة وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية .

وأعلنت الشرطة الهولندية عن فتحها تحقيقا في حادث إطلاق النار على سفارة المملكة العربية السعودية مؤكدة على عدم وقوع إصابات .

وأشارت الشرطة الهولندية إلى أن عدة طلقات أطلقت على المبنى في مدينة لاهاي قبل الساعة السادسة صباحا ولم تتمكن المتحدثة بإسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية .