نشرت عدة صحف بريطانية تقاريرا حول إصابة الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” بمرض الشلل الرعاش وهو ما سيدفعه إلى التنحي في مطلع العام المقبل .

وعلق المتحدث الصحفي بإسم الرئاسة الروسية ( الكرملين ) ديميترى بيسكوف على تلك التقارير مستنكرا ما ورد بها ونافيا إياها .

وقال في تصريحات له يوم أمس الجمعة : ” لا يوجد شيء للتعليق عليه هنا هذا هراء .، الرئيس بخير وبصحته ممتازة ” .

وأضاف ديمتري بيسكوف أن التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة ” ذا صن ” الذي يستند إلى تأكيدات الخبير السياسي الروسي ” فاليري سولوفي ” ونقلته صحف بريطانية أخرى كاذب .

كما أكد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم تقديم استقالته من منصبه .

يذكر أن صحيفة ” ذا صن ” كانت قد نسبت تقريرها إلى البروفيسور سولوفي الذي قال قبل أيام لمحطة إذاعية في موسكو أن بوتين يتعرض لضغط من المحيطين به للتنحي بسبب مخاوف إزاء حالته الصحية .