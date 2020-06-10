عقب نشر الموقع الرسمي للسفارة الفنزويلية في أمريكا خبرا يفيد بلجوء القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير ” خليفة حفتر ” إلى فنزويلا .

خرجت وكالة أخبار ليبيا 24 لنفي هذا الأمر نقلا عن مصادر مطلعة وإنه خبر عار من الصحة .. وأشارت إلى أن خليفة حفتر موجود حاليا في مقر القيادة العامة في الرجمة .

وقالت وكالة الإعلام الليبية أن السفارة الفنزويلية في أمريكا هي سفارة تابعة لحكومة المعارض ” خوان غوايدو ” وليست تابعة للحكومة الموجودة في فنزويلا التابعة للرئيس ” نيكولاس مادورو ” .. بوالتالي فإن معلوماتها من داخل فنزويلا هي معلومات غير دقيقة ومنفصلة عن أرض الواقع .

وأضافت أن إعلام تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين ( المصنفة إرهابية في روسيا ) عبر قنواتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اعتمدوا على تصريح السفارة الفنزويلية في أمريكا وبدأوا في نشر هذه المعلومات .

وأكدت المصادر على أن طائرة حفتر الخاصة سافرت بالفعل إلى فنزويلا وهي ليست المرة الأولى بل أرسلت الطائرة لغرض إنجاز مهمة أخرى .

يذكر أن المشير خليفة حفتر كان قد سافر إلى القاهرة يوم السبت الماضي والتقى بالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” ورئيس مجلس النواب الليبي ” عقيلة صالح ” .. وأعلن السيسي التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية .