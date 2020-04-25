تناولت بعض التقارير الكورية والصينية الغير مؤكدة وأخبارا على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بوفاة ” كيم جونغ أون ” زعيم كوريا الشمالية .

وذلك بعد انتشار خبر في الساعات الماضية عن إرسال الصين لفريقا طبيا إلى كوريا الشمالية لمتابعة حالة كيم جونغ أون الصحية .

وأكدت نائبة مدير قناة فضائية مدعومة من الصين في هونغ كونغ وهي إبنة أخت وزير الخارجية الصيني وفاة كيم .

وترددت أنباء أيضا بحسب التلفزيون الحكومي الصيني بأن شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتجهز لإدارة البلاد .

يذكر أن كيم كان قد دخل إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية تسببت في وفاته كما تحدثت بعض المصادر الخاصة في بعض الوكالات الإخبارية الأمريكية والصينية .

حيث خرج في حالة جيدة بعد إجراءه العملية الجراحية إلا إنه تعرض لحالة من المضاعفات بسبب العملية الجراحية وهي ما تسببت في وفاته .

ولم تصدر أي تصريحات حول حقيقة الأخبار أو نفيها من قبل الوكالات الرسمية في كوريا بعد .