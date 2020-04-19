أعلن الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” عن بعض القرارات الخاصة بإعادة فتح الإقتصاد في بلاده في ظل أزمة كورونا والتي اعتبرها هي القرارات الأصعب التي اتخذها خلال فترة رئاسته .

حيث صرح ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض بشأن تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا أن ولاية مونتانا ستبدأ برفع إجراءات الحظر يوم الجمعة المقبل بينما قررت ولايتا تكساس وفيرمونت إعادة العمل ببعض مؤسساتها .

وأشار الرئيس الأمريكي في حديثه إلى أن بعض حكام الولايات الأمريكية شككوا في قدرته على إتخاذ قرار بإعادة فتح الإقتصاد وعودة الحياة إلى الولايات .

وعن الفحوصات التي تجريها البلاد للكشف عن فيروس كورونا والتعامل معه قال : ” الاختبارات للكشف عن الفيروس في نيويورك وحدها تتجاوز سنغافورة بنسبة 67% ” .

وأضاف دونالد ترامب : ” نصنع الآلاف من أجهزة التنفس أسبوعيا وسندعم المكسيك أيضا ” .