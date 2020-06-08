تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر مساء يوم أمس الأحد مقاطع فيديوهات أشاروا من خلالها إلى تحرك قوات الجيش الثالث الميداني في مصر باتجاه الحدود الليبية .

وظهرت في مقاطع الفيديو مجموعة كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة التابعة للجيش الثالث الميداني في طريقها إلى الغرب مرورا بسيدي راني .

وتم تداول هاشتاج ” الجيش المصري ” والذي تصدر موقع التغريدات ” تويتر ” في قائمة الأكثر تداولا .

ولم تعلق أي مصادر رسمية مصرية حتى الآن على تلك الفيديوهات التي تزامنت مع إعلان المبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا .