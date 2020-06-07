نشر ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس شرطة دبي عدة تغريدات له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” يوم أمس السبت دعا فيها إلى غزو عربي لقطر .

فكتب قائلا : ” غزو عربي لقطر والقبض على الولد الصغير ينهي مشاكل كثيرة .. وسلموا الحكم لمستحقه في قطر وأبرموا مصالحة مع إسرائيل .. وانتهى كل شيء ” .

غزو عربي لقطر …والقبض على الولد الصغير…ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقه في قطر…وابرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

وتابع في تغريدة أخرى : ” في الوطن العربي اليوم أنت إما تتصالح مع اسرائيل وإلا بلطجيتها في المنطقة قطر وأردوغان والإخوان وحماس يأذونك .. هؤلاء مشرايين واللي يخليكم ” .

وأضاف : ” قطر كل ما من شأنه الإضرار بمصر ستعمل للقيام به .. من هنا أيها العرب نحن أمام مخرب مدرب وأنا أعرف المدربين ” .

في الوطن العربي اليوم انت اما تتصالح مع اسرائيل …والا بلطجيتها في المنطقة قطر واردوغان والاخوان..وحماس يأذونك..هؤلاء مشرايين واللي يخليكم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

قطر كل ما من شأنه الاضرار بمصر ستعمل للقيام به…من هنا ايها االعرب نحن امام مخرب مدرب …وانا اعرف المدربين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020

وعلى الجانب الآخر أثارت تلك التغريدات ردود أفعال قوية من مسئولين وشخصيات قطرية على رأسهم الشيخة ” مريم آل ثاني ” التي خرجت بتغريدة لها للرد على ضاحي خلفان .

فكتبت قائلة : ” كيف يسمح تويتر بمثل هذه التغريدات التي تعتبر تهديد واضح وصريح واستهداف أمن دولة .. هل نرى تحرك من تويتر أم أنها ستغض الطرف عن هذه التغريدة كتغريدات أخرى مشابهة مرت مرور الكرام ” .