كشفت وسائل إعلام سعودية عن وقوع هجوم بالمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 من نوفمبر لعام 1918 .

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية وقوع الحادث في بيان لها جاء فيه : ” تم استهداف المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح ما أدى الى وقوع جرحى ” .

وأدانت الخارجية الفرنسية في بيانها الهجوم مؤكدة أنه هجوم غير مبرر وجبان .

ووفقا لقناة الإخبارية فإنه تم إحاطة محيط المقبرة بطوق أمني وشهدت تواجد أمني كامل للحفاظ على أمن المتواجدين بالمنطقة من مواطنين ومقيمين ودبلوماسيين .