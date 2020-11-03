أعلنت السلطات النمساوية عن وقوع هجوم مسلح في فيينا والذي شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة مساء يوم أمس الإثنين .

وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 3 مدنيين رجلين وامرأة .. فيما استقبلت مستشفيات المدينة أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق النار أو الاشتباكات خلال الهجوم بينهم 7 في حالة حرجة وفقا لما صرح به عمدة المدينة ” ميخائيل ليودفيك ” .

ونشر ” فلوريان كلينك ” رئيس تحرير صحيفة ” فالتر ” تغريدة له على موقع ” تويتر ” أشار فيها إلى أن منفذ هجوم فيينا قُتل أمس الاثنين ويدعى ” كارتين إس ” وهو من أصل ألباني ويبلغ من العمر 20 عاما ووُلد ونشأ في فيينا .

وتابع : ” منفذ هجوم فيينا معروف للمخابرات المحلية لأنه واحدا من 90 إسلاميا نمساويا أرادوا السفر لسوريا ” .

وقامت وحدات الشرطة النمساوية بإلقاء القبض على 4 من المشاركين في هذا الهجوم المصنف إرهابيا .