شن وزير الخارجية الأمريكي ” كولين باول ” هجوما حادا على الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” على خلفية الاحتجاجات التي قام بها عدد من المتظاهرون بالقرب من البيت الأبيض يوم أمس السبت .

وذلك اعتراضا على الطريقة التي تعامل بها دونالد ترامب مع قضية مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية ” جورج فلويد ” على يد رجل شرطة .

فاتهم باول ترامب بإنه دائم الكذب فقال : ” أعتقد أنه لم يكن رئيسًا فعالا .. إنه يكذب طوال الوقت ” .

وتابع : ” بدأ ترامب يكذب منذ يوم تنصيبه عندما ثار جدل حول حجم الحشد وقتذاك .. الناس يكتبون كتبا عن الشيء المفضل لديه في الكذب .. ولا أعتقد أن هذا يصب في مصلحتنا ” .

وعلى الجانب الآخر رد دونالد ترامب على ذلك متهما كولين باول بإنه السبب في خوض أمريكا لحرب العراق وأنها لم يكن يوجد بها أسلحة دمار شامل .

فقال : ” كولين باول متصلب حقيقي كان مسئولا عن دخولنا في حروب الشرق الأوسط المشئومة .. أعلن للتو أنه سيدعم قاس آخر جو بايدن النعسان “.

وأضاف : ” ألم يقل باول أن العراق كانت لديه أسلحة دمار شامل .. لم تكن لديهم أسلحة دمار شامل لكننا ذهبنا إلى الحرب ” .