أعلنت حركة فتح اليوم الثلاثاء في بيان لها عن وفاة ” صائب عريقات ” أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن عمر يناهز 65 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

وذلك بعد نقله إلى مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس والذي كان يعالج فيها منذ أسابيع على خلفية تدهور حالته الصحية .

يذكر أنه تم الإعلان عن إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا في مطلع شهر أكتوبر الماضي وكان وضعه الصحي مستقرا في البداية ثم تدهور بعد ذلك خاصة في حالته حيث يمتلك تاريخ طويل من المشكلات الصحية منها قيامه بزرع رئة في عام 2017 .

وكشفت أسرة صائب عريقات عن رسالة الراحل الأخيرة لأبناء الأمة العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص والتي جاء فيها : ” القدس هي عاصمة دولة فلسطين ويجب أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه علي كامل ترابه وأن تتوحد أرض فلسطين وينتهي الانقسام ” .

كان صائب عريقات كبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل ومستشارا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس .