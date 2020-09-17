خرج الفنان ” أحمد فهمي ” بتصريحات لبرنامج ” ET بالعربي ” أثناء زيارته لمركز أورام الفيوم لتقديم الدعم للمرضى كشف من خلالها عن خضوع زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” للتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد .

فأشار أحمد فهمي إلى أن هنا الزاهد كان من المفترض أن ترافقه في هذه الزيارة إلا أن ظروف مرضها هي التي منعتها من الحضور .

حيث شعرت بأعراض دور البرد وفي ظل ظروف انتشار فيروس كورونا شعرت بالقلق وقررت إجراء التحليل والمسحة الخاصة بالفيروس للتأكد من إصابتها به من عدمه .

وأكد أحمد فهمي مطمئنا الجمهور على أن نتيجة المسحة جاءت سلبية وأن هنا الزاهد بخير .