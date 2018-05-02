“أريد أن أكون قطة”.. شركة يابانية تحقق حلم مجموعة من الناس

صنعت شركة يابانية منتجا غريبا من نوعه، يحقق حلم مجموعة من الناس ممن يأملون أن يصبحوا قططا في حياتهم ولو لمرة واحدة.

ونشر موقع “Grapee.jp” الإلكتروني خبر إنتاج الشركة اليابانية “Bibi Lab” المنازل طريفة، تشبه خيما صغيرة قابلة للطي. وتكبر هذه المنازل حجم بيوت القطط المعروفة بست مرات.

ويبلغ طول وعرض المسكن القططي للبشر 80 سنتيمترا أما الارتفاع فيبلغ 65 سنتيمترا. ويتضمن السكن المبتكر غطاء للرأس على شكل آذان القطط. ويبلغ ثمن المنزل 11.7 ألف ين ياباني (115 دولارا).

ووفقا لبيانات شركة “Bibi Lab”، فإن موقع تويتر يشهد 10 منشورات في الساعة تكتب فيها عبارة: “أريد أن أكون قطة”.