كشف حساب المجلس المعني بشئون القضايا والأحكام الكويتية في تغريدة له على موقع ” تويتر ” عن إخلاء سبيل الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” .

وذلك بعد التحقيق معها اليوم الإثنين في قضية مقطع الفيديو الخادش الذي تم بثّه عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” وتسبب في استدعائها للتحقيق .

ولم يذكر في التغريدة إسم هيا الشعيبي مباشرة ولكن تم وصفها بالكوميدية وهو الأمر الذي جعل المتابعين يؤكدون عبر تعليقاتهم أن هيا الشعيبي هي المقصودة .

وأكد الحساب على أن النيابة أمرت بالإفراج عن هيا الشعيبي مقابل كفالة مالية قدرها 2000 دينار .

وجاء في التغريدة : ” النيابة العامة تُخلي سبيل فنانة كوميدية بكفالة 2000 دينار في قضية نشر فيديو مخالف للآداب العامة في سناب شات ” .

النيابة العامة تخلي سبيل فنانة كوميدية بكفالة 2000 دينار في قضية نشر فيديو مخالف للآداب العامة في سناب شات. pic.twitter.com/I9DA2ZAXH6 — المجلس (@Almajlliss) October 12, 2020