نشرت الإعلامية ” مها الصغير ” زوجة الفنان ” أحمد السقا ” مجموعة من الصور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام برفقة والدها مصفف الشعر الراحل ” محمد الصغير ” الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وكتبت مها الصغير في تعليقها على الصور معربة عن حزنها على رحيل والدها وتأثرها بفراقه قائلة : ” وكأن يا روحى ونور عينى الدنيا توقفت عن الدوران فى اللحظة التى أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة .. رحل محمد الصغير .. أبى بطلى الأوحد واستقامة ظهرى .. نسألكم الفاتحة والدعاء ” .

كما كشفت عن آخر جملة قالها والدها قبل وفاته على إحدى صوره : ” آخر كلمة قالها لى (أنا مبسوط) .. أنا بقولك لأن النعم لا تدوم .. رحل أبى ” .

يذكر أنه شيعت جنازة محمد الصغير يوم أمس عقب صلاة الظهر من مسجد السلطان حسين وتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة بمصر الجديدة .. وأقيم العزاء في منزله بالشيخ زايد والذي شهد حضور عدد كبير من النجوم .