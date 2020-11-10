انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات حول إصابة الفنانة المصرية ” عبلة كامل ” بمرض السرطان وتدهور حالتها الصحية .

وهو الأمر الذي أثار إنزعاجها واستيائها بشكل كبير ودفعها إلى الخروج للرد على تلك الشائعات من خلال رسالة نقلها على لسانها الكاتب والسيناريست ” بلال فضل ” .

ونشر بلال فضل مضمون الرسالة في منشور له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” والتي جاء فيها : ” عيب والله العظيم عيب لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه إمتى .. وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب ” .

وتابعت : ” اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه وما عنديش أي حسابات على السوشال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام ولا بتابع السوشال ميديا ولا بنشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده ” .

وأضافت عبلة كامل : ” أتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب وكل اللي بيتنشر فيه كذب والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا ” .

واختتمت رسالتها قائلة : ” الحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية وبشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وبحمد ربنا عليها وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم ” .

وكتب بلال فضل في تعليقه على هذه الرسالة : ” رسالة من الفنانة الكبيرة الأستاذة عبلة كامل طلبت مني إيصالها للي بينشروا إشاعات عن صحتها وحياتها سواء بحسن نية أو سوء نية .. أرجو من حضراتكم نشر الرسالة دي لكل اللي بتشوفوه بيردد هذه الإشاعات .. مع جزيل الشكر ” .

رسالة من الفنانة الكبيرة الأستاذة عبلة كامل طلبت مني إيصالها للي بينشروا إشاعات عن صحتها وحياتها سواء بحسن نية أو سوء نية، أرجو من حضراتكم نشر الرسالة دي لكل اللي بتشوفوه بيردد هذه الإشاعات، مع جزيل الشكر pic.twitter.com/LiXqo9rMC9 — Belal Fadl (@belalfadl) November 10, 2020