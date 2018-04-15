السيسي يثير الجدل بمصطلح “الصواريخ البلاستيكية”… وأماني الخياط تؤكد: “الراجل مغلطش ده متعلم عند الامريكان”

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن استخدام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في القمة العربية لمصطلح “الصواريخ البلاستيكية” لم يكن خطأ.

وأضافت “الخياط”، خلال برنامج “بين السطور” المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الأحد: “الراجل مغلطش.. ده قائد عسكري ومتعلم عند الأمريكان”، موضحة أن مصطلح صاروخ بلاستيكي أو باليستي كلاهما صحيح علميا.

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وكان خطاب الرئيس السيسي قد أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال خلال خطابه “الصواريخ البلاستيكية” عوضًا عن الصواريخ الباليستية التي تطلق على السعودية من اليمن.

وقال السيسي في خطابة أما القمة العربية المنعقدة في منطقة الظهران، إن “مصر لن تقبل أن تطلق عناصر يمنية صواريخ بلاستيكية على الأراضي السعودية”.