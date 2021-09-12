قال الطبيب عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية الطب جامعة عين شمس في مصر، وصاحب واقعة «السجود للكلب»، إنه سيتعذر للممرض عادل سالم ولأسرته بعد الإساءة له في الفيديو المتداول.

وأضاف الطبيب في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية»، مساء السبت: «الاعتذار للممرض ولأسرته لا خلاف عليه، وسأقوم برد اعتباره في بلده بعد واقعة الفيديو».

وعن واقعة إجباره للممرض على السجود لكلب، قال الطبيب: «أنا حجيت بيت الله، وأنا لست بوذيَا، والأمر كان مجرد مزاح، والممرض عادل سالم يعمل معي منذ 20 عامًا، وهو بمثابة أخ».

وتابع: «الناس مش فاهمانا، ومش فاهمة هزارنا، أنا هخلي حد يسجل لغير الله، هو أنا بوذي، أنا راجل حجيت وأعرف الله».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة انتشار مقطع مصور يظهر فيه شخصان، ويطلب فيه طبيب من ممرض أن يعتذر لكلبه على سخريته منه.

وعقب تداول الواقعة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة إحالة الواقعة للجهات المختصة للتحقيق.