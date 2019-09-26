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الظهور الاول لطفل الامير هاري وميغان ماركل..شاهدوا كم يشبه والده لن تصدقوا !

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Baby Archie TWINNING With Prince Harry!

الظهور الاول لطفل الامير هاري وميغان ماركل..شاهدوا كم يشبه والده لن تصدقوا !

انضم ​أرتشي هاريسون​ طفل الامير هاري والدوقة ​ميغان ماركل​ اليهما في جولتهما الى جنوب أفريقيا في ظهور نادر. وسرق أرتشي الاضواء من دوق ودوق ساسيكس بجمالها وشبهه الكبير بوالده عندما كان بعمره خلال زيارة العائلة الملكية مع كبير أساقفة جنوب أفريقيا المتقاعد ديزموند توتو، وفق ما ذكر موقع ميرور البريطاني.
ونشر هاري وميغان على حسابهما على احد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لهما وهما يصطحبان ولدهما الصغير في الجولة الملكية إلى أفريقيا، ليلتقوا بالرجل الحائز جائزة نوبل للسلام وعلقوا : “آرش يلتقي آرتشي” .

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