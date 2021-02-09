تصدرت الطفلة اللبنانية ميكاييلا الياس، والمعروفة بطفلة كيندر، مواقع التواصل الااجتماعي بعد تداول صور حديثة لها حيث خطفت الانظار بجمالها.

وقد تغزل الناشطون بجمال ميكاييلا خاصة عيونها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “لون عيونها ما شاء الله” و “الله يسعد طالب اللي طلعها لي بالتايم وش هالجمال اللي يخلي الواحد يروق ماشاءالله” و “تبارك الله احلى كندر”.

طفلة "كندر" في أحدث ظهور pic.twitter.com/FRxn9YKpsv — WHR (@whrumor) February 8, 2021

وتنشط ميكاييلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حسابها على انستغرام والذي يتابعها عليه اكثر من 77 الف متابع حيث تنشر صور ومقاطع فيديو منوعة.

وكانت الطفلة اللبنانية ميكاييلا قد اختيرت الوجه المعتمد لشوكولا كيندر في الشرق الأوسط للعام 2015 – 2016.

وصرّحت والدة ميكاييلا حينها انّ “العديد من الأشخاص كانوا يقولون لي منذ ان كانت ابنتي طفلة حديثة الولادة، ان ميكاييلا تتمتع بجمال لافت، وعينين جميلتين، فقررت ان ادخلها في مسابقة “وجه” “Gap Kids” لعام 2014 والتي يعتمد الفوز فيها على الحصول على اكبر عدد من الاصوات، وميكاييلا كانت من المشتركين المحظوظين الذين وصلوا الى النهائيات اذ حازت على اكثر من 1000 صوت.”

وعن اختيار ميكاييلا الوجه المعتمد لكيندر، أشارت الى أنّه “بعد “Gap Kids”، ارسلت صور ميكاييلا الى صفحة كيندر الرسمية، حيث يتم اختيار الوجه المعتمد لكيندر في مسابقة تقام كل عام. ووردتني اتصالات كثيرة حول مدى اعجاب الناس بوجه ابنتي. وبعد اشهر عدة، تلقيت اتصالاً من دبي، وطلبوا مني احضارها اليهم لتخضع لجلسة تصوير وانه تم اختيارها الوجه المعتمد لشركة شوكولا “Kinder” في الشرق الأوسط لعام 2016.”