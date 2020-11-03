أدلت الفنانة التونسية ” درة ” بتصريح لها من خلال تسجيل صوتي لبرنامج ” هذا الصباح ” على إذاعة موزاييك التونسية للتعليق على ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول عدم إنفصال زوجها ” هاني سعد ” عن زوجته الاولى .

وهو الأمر الذي عرض درة إلى عدد من الانتقادات وحملة قاسية من النساء في تونس لما أشيع بأنها ” ضرة ” وأنها الزوجة الثانية لزوجها .

فقالت درة في تسجيلها الصوتي : ” أنا مرتبطة برجل مطلق اختار حياته معايا .. ونشكر الناس اللي هنونا وباركولنا ونقول للناس اللي بيروجوا للإشاعات ويصطادوا بالمياه العكرة ربي يهديهم ” .

وتابعت : ” كل واحد حر وكل إنسان حر في إختياراته الشخصية .. ظروفه يعيشها هو ويعرفها هو وإختياراته يختارها هو وأنا اختارت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق الطبيعي اللي ربنا وجهنا ليه .. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي ” .

وأكدت أن الظرف الصحي الذي تمر به الدول جعلها لا تتمكن من إقامة حفل زفاف في تونس .

يذكر أن درة كانت قد احتفلت بعقد قرآنها وزفافها على المهندس ” هاني سعد ” يوم أمس الإثنين في الجونة في حفل شهد حضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن والإعلام .