قضت المحكمة الإقتصادية اليوم الإثنين تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة الفنانة المصرية ” سما المصري ” لجلسة 27 من شهر يوليو المقبل .

وذلك لتقديم صورة رسمية من الجنحة المستأنفة من سما المصري على حكم حبسها لمدة 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه في قضية الفيديوهات الخمسة التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

والتي على خلفيتها اتهمتها النيابة بالاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع وإنها خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور .

وخرجت سما المصري بتسجيل صوتي لها في تصريحات صحفية من داخل قفص المحكمة مقدمة اعتذارا لجمهورها .

فقالت : ” أنا بعتذر للناس على كل اللي حصل أنا مكنش قصدي حاجة خالص بالفيديوهات دي ولا كان عندي نية وحشة خالص .. أنا كنت فاكرة إني بعيش حياتي عادي جدا وبنلها على السوشيال ميديا زيي زي بقية الناس ” .

وتابعت : ” مكنتش أعرف إن الفيديو اللي بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل .. وبقول للناس متزعلوش مني وجمهوري متزعلوش مني وإن شاء الله ربنا يفكها عني وعن كل واحد مضايق .. وياريت تفضلوا فاكريني .. شكرا ” .