توفيت صباح اليوم الأحد الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” داخل مستشفى العزل عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي على نعي الفنانة الراحلة عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

فنشر الفنان ” شيكو ” عبر حسابه على موقع إنستجرام صورة لرجاء الجداوي وكتب في تعليقه عليها : ” مفيش كلمات توصف رجاء الجداوي واللي انتوا شوفتوه من طيبتها علي الشاشة وفي البرامج ميجيش فعلا ١٠٪؜ من طيبتها ومشاعرها الطيبة وأمومتها لكل اللي حواليها ” .

وتابع : ” كان ليا الشرف إني عرفتها في الحقيقة وليا الشرف إني اشتغلت معاها ومش مصدق إني بحط صورتها واكتب عن رحيلها .. ادعولها كتير وادعوا لأميرة بنتها لأنها كانت كل حاجة في حياتها .. الوداع يا أشيك فنانة قلبا و قالبا ” .

وكتب الفنان ” أمير كرارة ” : ” مع السلامة ياست الكل .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

ونشرت الفنانة ” نبيلة عبيد ” صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها على موقع إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” عاشت بين البشر قلبا نقيا وروحا طيبة .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإنا لله وإنا إليه راجعون .. برحيلك مصابنا كبير وفقدنا فنانة كبيرة وإنسانة راقية المشاعر ” .

وتابعت : ” الفنانة القديرة رجاء الجداوي في ذمة الله .. اللهم أدخلها جنتك برحمتك الواسعة سبحانك أنت أرحم الراحمين .. خالص العزاء للأسرة ولمحبيها في كل العالم العربي ” .

فيما كتب الفنان ” عمرو دياب ” عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي .. رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان ” .

وقالت الفنانة أصالة : ” رحلت من كانت أم وأمان لكل من حولها .. الله يرحمها عدد قلوب تعلقت بها وأحبتها ” .

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها على موقع إنستجرام : ” سلاما سلاما لروحك الطيبة .. ست الهوانم استأذنت .. وداعا وإلي لقاء ” .

ونعت الفنانة شيرين رضا قائلة : ” عام حزين جدا .. فقدنا اليوم أحد أهم أيقونات السينما المصرية .. مع السلامة يا ماما رجاء ربنا يرحمك ويصبر أميرة وكل حبايبك ” .

وكتبت إيمي سمير غانم معبرة عن حبها الشديد لرجاء الجداوي : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. ربنا يرحمك يا أمي وصاحبتي وأغلي الناس في قلبي من وأنا طفلة .. ربنا يرحمك ويصبر بنتك وكل أهلك وحبايبك ،، ربنا يجمعنا في الجنة يارب ان شاء الله .. بحبك ” .

١٥ سنه شغل معاكى يا ست الناس انا فعلا مكنتش عارف انه حييجى اليوم ده الله يرحمك ويصبرنى ويصبر اهلك وحبايبك فى كل مكان pic.twitter.com/X6rkOdDusH — Amr Adib (@Amradib) July 5, 2020