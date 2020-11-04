نشرت الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وجهت من خلاله استغاثة إلى وزارة الصحة المصرية بسبب سوء حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت قائلة : ” بموت حرفيًا .. بروتوكول العلاج معملش حاجة .. حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهى مستشفى ” .

يذكر أن نشوى مصطفى كانت قد كشفت يوم أمس الثلاثاء عن إصابتها بفيروس كورونا في منشور عبر حسابها على موقع فيس بوك جاء فيه : ” ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا ” .

وتابعت : ” أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل .. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب .. ربنا يحافظ عليكم يا رب ادعولي ” .