بعد الخسارة القاسية للمنتخب السعودي… تركي آل الشيخ: سودوا وجهي!

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، أنه يتحمل مسؤولية خسارة المنتخب في مباراة الافتتاح بشكل كامل هو واللاعبين، مضيفا بأنه يسعى إلى إرسال ألف شاب إلى الدوريات الأوروبية.

وقال آل الشيخ في مقطع مرئي: ما ادري اش اقلكم سودوا وجهي وهذه النتيجة أنا أتحملها بشكل كامل أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والجمهور الرياضي، سددنا كامل مستحقاتهم، وأتوا إلى المباراة دون أن يبذلوا كثر من 5 بالمئة من مجهوداتهم. الجميع اجتهد وعمل بكد.

وأضاف آل الشيخ: أنا أجهز خطة الآن، وهي أن نرسل ألف شاب بين 12 و16 عاماً ليتعلم هذا الجيل الاحتراف على أصوله، وقد تعرضت لهجوم كبير عندما قلت سابقا أنه لا يوجد لاعب سعودي يستحق أكثر من مليون سنويا، ولهذا السبب زدنا عدد الأجانب إلى 8، وتم تسمية الدوري بدوري نجوم، ونريد أن نبني جيل لمونديال 2022 ونقطف ثماره في مونديال 2026.