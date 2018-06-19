بعد القبلة.. مذيع ماسبيرو يتعرض لموقف جديد من مشجعة روسية.. ورد فعله: زوجتي وابني هما أغلى من أي شيء

كشف فتح الله زيدان، مذيع قناة النيل للرياضة، الذي قبلته فتاة روسية، أثناء تغطيته فعاليات مونديال روسيا 2018، أنه تعرض لواقعة أخرى من إحدى المشجعات الروسيات التي أصرت على التصوير معه أثناء وجوده في أحد الأماكن لتغطية المونديال مرددة بالإنجليزية: «أنا أحب صلاح أنا أحب مصر أهلًا بكم في روسيا».



كان مذيع ماسبيرو تعرض لموقف محرج بعد أن قبلته مشجعة روسية على الهواء.

وعلق زيدان قائلًا: «لم أكن أتمنى مطلقا ما حدث من المشجعة الروسية التي قبلتني على الهواء أثناء تقديمي رسالة ضمن نشرة الخامسة مساء أمس الأحد».

وروى فتح الله في اتصال هاتفي لـ«فيتو» من روسيا تفاصيل الواقعة: «المشجعة انصرفت فور فعلتها من أمامي ولم يجمعني بها أي حوار بعد الواقعة.. إلا أن أصدقائي أخبروني أن هذا التصرف يعبر عن الاحتفال بالمونديال وفرحته وليس أكثر».

وعن رد فعله حول واقعة القبلة وما تبعها من تعليقات مستخدمي فيس بوك قال: «الحمد لله عندي نعمة كبيرة في مصر هي زوجتي الغالية وابني سليم وهما أغلى وأجمل من أي شيء».

وشدد فتح الله على أنه كان يتمنى من الإعلام الاهتمام أكثر بما يقدمه من تغطية مهنية ومجهود في العمل يسعى به لرفع اسم الهيئة الوطنية للإعلام وتقديم إعلام محترم يليق بتاريخ التليفزيون المصري.