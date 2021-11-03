علق الإعلامي المصري تامر أمين، على حادثة ذبح مواطن في الإسماعيلية بالشارع والتي هزت الشارع العام في مصر والعالم العربي.

وقال تامر أمين:« الجاني فصل رأس المجني عليه وقام بإصابة 2 أخرين كانوا في الشارع” ،وقد أضاف تامر أمين في برنامجه أخر النهار المذاع على قناة النهار، :« لن أذيع فيديو الواقعة لأن الفيديو به مشاهد لا يجب أن تظهر على الشاشة”.

وتابع تامر امين قائلا:« أتساءل عن سبب وصولنا إلى هذا الوضع في الخناقات التي تحدث في الشارع، وتحول الخناقة إلى جريمة قتل وتمثيل بالجثة وهذا الفيديو مشهد مرعب” ، وأكمل تامر أمين:« التمثيل بالجثة ليس من أخلاقنا أو طبيعتنا أو جينات المصريين، ومع كامل احترامي للجميع أين كان الناس وأهالي المنطقة قبل قيام الجاني بذبح المجني عليه ولماذا لم يتحرك احد لمنع حدوث الجريمة”.

وتابع تامر أمين :” حزين جدا لأن تلك الحوادث ونوعيتها لا تعبر عن طبيعة الشعب المصري ولا تعبر عن ثقافة وعادات وتقاليد المصريين”. ومما يدعوا الى الغرابة فى الفديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا عن الحادث هو عدم تدخل الناس والاكتفاء بالمشاهدة فقط وهذا ما دافع الجانى الى التمادى فى جريمته والقيام بما حدث ترى هل الناس بدأت تعتبر هذا شى عاديا؟؟ اذن نحن نعيش فى زمن غريب قلت فيه الشهامة والرجولة والتضحية.