كشفت الكاتبة التونسية ” نزيهة غضباني ” عن إحتمالية تعرض الفنانة ” درة ” إلى السجن بعد زواجها من رجل متزوج وهو رجل الأعمال المصري ” هاني سعد ” والذي لم يقم بالطلاق من زوجته الأولى .

وهو ما يمنعه القانون التونسي الذي يجرّم الزواج الثاني ويمنع التعدد مما قد يعرض درة للحبس لمدة عام وغرامة مالية .

وقالت نزيهة غضباني : ” درة تنتمي لعائلة عريقة بالعاصمة التونسية وكانت من أشد المدافعين عن حقوق المرأة بالإضافة إلى موهبتها ونجوميتها ومكانتها التي تؤهلها للدفاع عن المرأة إلا أن اقترانها برجل متزوج أمر غير لائق ” .

وأضافت : ” إحنا في تونس نعتبره غير لائق لأن المرأة مطلوب منها تعزز مطالبها ومكاسبها وهكذا هي ترجع للأفكار الرجعية بأنها تقبل أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو العاشرة وكأنها تضع نفسها في مرتبة العورة ونسمي ما تقوم به هو دعارة فهذا ما لن نقبله ” .

يذكر أن درة كانت قد أكدت في وقت سابق أن زوجها هاني سعد رجل مطلق ولكن نفت زوجته السابقة ذلك وعلقت على هذا التصريح بأنها لا تزال على ذمته ولم ينفصلا .