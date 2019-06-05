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بعد عدم استطاعته الخروج لأداء صلاة العيد.. محمد صلاح: ” دا ملوش علاقة بالحب”

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محمد صلاح

محمد صلاح

عبر محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول، عن غضبه لعدم استطاعته الخروج من منزله لأداء صلاة العيد بسبب تجمهر المعجبين امام منزله.

وقال محمد صلاح في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية.”

 

وقد اظهر مقطع فيديو نشره موقع “اليوم السابع” تطويق رجال الامن المصري لمنزل محمد صلاح بسبب تجمهر عدد كبير من المعجبين امامه.

كما اظهر مقطع فيديو اخر خروج زوجته وابنتهما مكة بمفردهما لأداء صلاة العيد بعد تعذر خروج محمد صلاح.

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