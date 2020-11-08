أعلنت الفنانة الأردنية ” ميس حمدان ” في تصريحات صحفية لها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للفحوصات الطبية الخاصة بالفيروس والتي ثبتت إيجابيتها وإصابتها به .

وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة وأشارت إلى إنها تخضع بالوقت الحالي إلى العلاج وتلتزم بالحجر الصحي المنزلي تفاديا لتفشي الفيروس الى أي شخص قريب منها .

وأضافت ميس حمدان في تصريحاتها : ” ياريت منحملش مهرجان الجونة أي إصابات بكورونا .. محدش ضرب حد على إيده عشان يروح كلنا روحنا بإرادتنا ” .

كما نشرت شقيقتها الفنانة ” دانا حمدان ” منشورا لها معلنة الخبر عبر حسابها على إنستجرام جاء فيه : ” الحمد لله على كل شيء ميس بخير وربنا يشفيها وما يوريش أي حد حاجة وحشة أبدا ويطمني عليها .. شكرًا لكل اللي سأل واتطمن أرجوكم تاخدو بالكم على صحتكم ” .