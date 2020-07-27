تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لسيدة تغطي وجهها وجالسة على كرسي في الشارع بجوار العقار التي تسكن به وقيل إنها الفنانة المصرية ” نجاة الصغيرة ” .

وذلك في الظهور الأول لها بعد غياب 18 عاما منذ إعلانها إعتزال الفن في عام 2002 وابتعادها عن الأضواء ورفضها الظهور في أية وسيلة إعلامية .

ويأتي ظهور نجاة الصغيرة في هذا الوضع إلى حادث وقع في العقار الذي تقطن به .. حيث تسبب هبوطا أرضيا وقع في العمارة الكائنة بشارع عزيز أباظة في الزمالك بسبب تدشين مشروع مترو الأنفاق الجديد في حدوث تصدع بالعمارة .

الأمر الذي دفع المسئولون إلى إتخاذ قرارا بإخلاء العقار تماما من السكان حفاظا على أرواحهم .

وأكد شاهد عيان على أن الفنانة نجاة الصغيرة رفضت كل من يقترب منها إلا من تعرفهم من بعض جيرانها .. كما رفضت الإدلاء بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية ممن حضروا إلى موقع الحادث لرصده عند انتشار الخبر والصور بأنها نجاة الصغيرة .

وأضاف شاهد العيان الذي يسكن بالقرب منها إنها اعتادت على عدم الظهور كثيرا خلال السنوات ال 4 الماضية وعند خروجها للشارع تقوم بارتداء قطعة من القماش على وجهها وذلك حتى لا يتعرف عليها أحد من المارة ويزعجها .

مشيرا إلى أن شكلها المعتاد للجمهور قد تغير تماما بسبب عامل السن .