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تحديد موعد عيد الأضحى “فلكيا”

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كشف خبراء فلكيون ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة، موضحين الموعد المتوقع لعيد الأضحى، حيث تستعد معظم الدول الإسلامية لاستطلاع الهلال حينما يمكن رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي
وفي حالة عدم صفاء الغلاف الجوي، ستتعذر رؤية الهلال، وهو الأمر الذي أكد حدوثه نائب المدير العام في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، قائلا: “بناء على هذا الأمر يكون الأحد 30 ذي القعدة والاثنين غرة شهر ذي الحجة”

وأضاف الجروان: “الأربعاء 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى فلكيا”.

المصدر: Skynewsarabia.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

Sabq.org : خبراء: عيد الأضحى سيوافق 22 أغسطس.. فلكياً

 

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