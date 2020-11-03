انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو تحت عنوان سرقة الفنان المصري ” أحمد مالك ” لأحد المنتجات من احد المحال التجارية .

حيث ظهر أحمد مالك في مقطع الفيديو وهو داخل المحل ويقف أمام الكاشير وأمامه صندوق أخذ منه علبة لأحد المنتجات ووضعها في جيبه .

وبعد تداول الفيديو بشكل كبير خرج أحمد مالك للتعليق عليه من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” والتأكيد على دفعه لثمن المنتج .

فكتب قائلا : ” في فيديو غريب نزل ليا وانا بشتري منتج من أحد البنزينات في القاهرة و بعد ما دفعت المنتج تم انتشاره علي الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج .. محاولة مخجلة للتشهير بيا ” .

وتابع : ” أنا معايا فاتورة الدفع و سأرد بالقانون علي هذا التصرف الغريب المخجل .. تم تصويري بدون إذني وتركيب صوت علي الفيديو ليحول فعل طبيعي إلى فعل مشبوه .. أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك .. ليه في محاولة من أحد الاشخاص إنه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب ” .

وأضاف أحمد مالك : ” ارجوا من الجميع أن لا يصدقوا أي شيء يشوفوه .. هقدم بلاغ تشهير علي هذه الموقعة الغريبة و المهينة وإلي أي شخص له تواجد إعلامي ..اتمني نكون واخدين بالنا لأن تحويل أي موقف ضدك بيكون سهل جدا ” .

واختتم حديثه بالقول : ” اتمني أكون عند ثقتكم واتمني أن لا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا .. سأظل اعطي مهنتي كل ما لدي وأحاول أن لا استسلم لهجوم ظالم .. شكرا واتمني مكنش طولت عليكم ” .