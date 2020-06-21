أعلن مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية عن تدهور الحالة الصحية للفنانة ” رجاء الجداوي ” بشكل حاد بعد إصابتها بفيروس كورونا .

وذلك بعد أن عانت اليوم الأحد من أزمة تنفس حادة أثناء تواجدها في غرفة العناية المركزة فقدت على إثرها الوعي للحظة قبل أن تستعيده مجددا بعد أن تم إسعافها .

حيث احتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى .. كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها .

وأكد المصدر الطبي على الاستعانة بهذا الجهاز هو المرحلة الأخيرة من مراحل العلاج لفيروس كورونا المستجد .. وأن الأطباء فعلوا كل ما بوسعهم معها وطالب الجمهور بالدعاء لها .

كما أشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت ثلاثة مسحات منذ دخولها المستشفى الأخيرة كانت الليلة الماضية وجميعهم جاءت نتيجتهم إيجابية .