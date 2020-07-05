نشر الفنان المصري ” عمرو محمود ياسين ” تسجيلا صوتيا عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للفنانة رجاء الجداوي .

والتي كانت قد توجهت بإرساله إلى والدته الفنانة ” شهيرة ” وهي بمستشفى العزل ويظهر على صوتها التعب الشديد .

فقالت رجاء الجداوي : ” شهيرة .. ربنا يباركلك في عمرو ويفرح قلبك بيه ويشفي الأستاذ .. بدعيلكم من قلبي وانا في شدتي .. وقولي لعمرو ألف مبروك على التقييم الجميل اللي هو واخده .. لا إله الا الله ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على التسجيل الصوتي معربين عن حزنهم على رحيل الفنانة رجاء الجداوي وانهالت التعليقات التي تدعو لها بالرحمة والمغفرة .