خضعت كريستينا مراد زوجة مصمم الأزياء إيلي صعب جونيور لجلسة تصوير مع والدة زوجها السيدة كلودين صعب لصالح غلاف إحدى المجلات العربية.

وارتدت الحماة والكنّة إطلالات متشابهة في الصور التي جمعتهما من تصميم العالمي الشهير إيلي صعب لموسم ربيع وصيف 2021.

وفي الصورة الأولى ارتدت كلودين وكنتها كريستينا بدلة مكونة من جاكيت وبنطلون مورد باللون الأزرق الفاتح، وتحته قميص سادة بدون أي نقوشات من نفس اللون.

أما الصورة الثانية فقد ظهرت كلودين ببدلة مكونة من تنورة سوداء وقميص بأكمام منفوخة باللون الأبيض، وارتدت كريستينا نفس الإطلالة مع اختلاف بسيط وهو استبدال التنورة ببنطلون أسود.

وتداول الجمهور الصور بشكل واسع متغزلين بجمال نساء عائلة صعب، فيما لفت الأنظار الشبه الكبير بين الحماة والكنة، حيث بدتا كأنهما أم وابنتها نظرًا لهذا الشبه، فيما تغزل الكثيرون بالسيدة كلودين معلقين أنها بدت بمثل جمال كنتها، حتى أن البعض لم يستطع التمييز بين الحماة والكنة.

وكان المصمم العالمي ايلي صعب قد احتفل في عام 2019 بزواج ابنه الأكبر إيلي جونيور في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من النجوم والمشاهير، واستمر حفل الزفاف لمدة 3 أيام، تألقت فيه العروس وزوجة إيلي صعب بإطلالات من تصميم الأخير.

واستقبل صعب حفيدته الأولى صوفيا في شهر أيلول من عام 2020، وهي الابنة الأولى لكرستينيا مراد وزوجها إيلي جونيور.

وفي الشهر الماضي احتفل إيلي صعب بخطوبة ابنه الأصغر ميشال على فتاة تدعى كاتيا، واللافت كان أن كاتيا قريبة الشبه أيضًا من حماتها كلودين وزوجة الابن الأكبر لصعب.

ويحظى اللبناني إيلي صعب بشهرة واسعة في مجال تصميم الأزياء حيث كان قد صمم فستان زفاف الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله الثاني، كما صمم فساتين للعديد من نجمات هوليوود والعالم من بينهن الفنانة أنجيلينا جولي التي ارتدت فستانا من تصميمه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ86 في مارس 2014.

وإيلي صعب متزوج من السيدة كلودين ولديه منها 3 أبناء شباب وهم إيلي جونيور، وميشال والابن الأصغر سيليو.