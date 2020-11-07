انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا على مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بوفاة الفنانة المصرية ” نشوى مصطفى ” متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .

الأمر الذي دفع المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة المصرية ” خالد مجاهد ” إلى الخروج لنفي هذا الأمر .. مؤكدا على أن الحالة الصحية لنشوى مصطفى جيدة جدا وفي تحسن مستمر وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه .

كما نفى عضو نقابة المهن التمثيلية ” عزوز عادل ” ما تم تداوله حول وفاة نشوى مصطفى وأن ما قيل غير حقيقي .

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى كانت قد أعلنت منذ أيام عن إصابتها بفيروس كورونا ثم كشفت بعد ذلك عن تدهور حالتها الصحية وعدم استجابتها للعلاج من المنزل وهو الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى .