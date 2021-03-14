تصدرت واقعة طفلة سعودية لاقت حتفها بعد نهش 5 كلاب ضالة لها، على مرأى والدتها، منصات التواصل الاجتماعي، حيث افترست الكلاب الطفلة التي لا يتجاوز عمرها السنتين والنصف في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة السعودية الرياض.

وفي تفاصيل الحادثة قال عم الطفلة عبدالله العبدالسلام: “خرجت الطفلة من الاستراحة لدقائق معدودة، وتم البحث عنها من قبل كافة أفراد الأسرة يوم الجمعة الماضي، لتتفاجأ الأم بتجمع 5 كلاب ضالة على طفلتها وهي تنهش في جسدها الصغير والدماء تسيل على الأرض، ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ شهد من براثن الكلاب الضالة”.

وتابع في تصريحاته لقناة “العربية” أنه وسط صرخات الأم المفجوعة انطلق الجميع لإنقاذ الطفلة، عندها هربت الكلاب وتركت الطفلة ملطخة بالدماء، وعلى الفور احتضن الوالد طفلته ورفعها بين يديه وهي تنزف، وفور الذهاب بها إلى المستشفى لاقت حتفها فوراً.

كما أضاف: “هرعنا بابنة أخي لأقرب مستشفى، وتمكنا من الوصول هناك الساعة الخامسة والنصف تقريباً”.

وأوضح: “دخلت الطفلة المستشفى وهي تتنفس وأعضاؤها الحيوية تعمل وحالتها مستقرة، وأكد لنا الطاقم الطبي سلامة الشرايين والأوردة وأن حالتها مستقرة”.

وأكمل حديثه: “لم نستطع دخول المستشفى وبقينا ننتظر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا. وفي حدود الساعة 7:51 مساء تم إخبارنا بأن شهد فارقت الحياة. فخيم الحزن علينا، إذ كان خبر وفاتها صدمة للجميع”.

وختم حديثه قائلاً: “نطالب الجهات المختصة بالقضاء على الكلاب الضالة في المنطقة حماية لأطفالنا ودفعاً لخطرها، لا سيما أن المنطقة تشهد حضوراً مكثفاً للعوائل وأطفالهم في الإجازات الأسبوعية”.

من جانبه وجّه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات ما تعرضت له الطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، والرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في مدة أقصاها 72 ساعة.

وشدد على ضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.