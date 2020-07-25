نشرت الفنانة المصرية ” داليا مصطفى ” صورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من أجازتها الصيفية .

والتي ظهرت بها على شاطئ البحر بالساحل الشمالي برفقة شقيقتها ” شيماء ” .

وكتبت داليا مصطفى في تعليقها على الصور قائلة : ” أنا وشيمو ، الشمس ، الساحل الشمالي ” .

وتفاعل المتابعون على الصور بشكل كبير والذين أبدى البعض منهم إندهاشهم من وجه الشبه الكبير بين الشقيقتين الذي جعلهم يتساءلون من هي داليا مصطفى .

فجاءت التعليقات مثل : ” مين فيهم داليا مصطفى ” و ” شبهك أوي ” و ” يا نهار على الشبه أنا ببص على اليمين قولت داليا ببص على الشمال لقيت داليا هو إنتو توأم ولا إيه ” .