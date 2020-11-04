نشرت الفنانة التونسية ” درة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشفت من خلاله عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة تتمثل في انسداد في الشريان .

وذلك بسبب انزعاجها من الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها إبنتها عقب إعلان زواجها من رجل الأعمال المهندس ” هاني سعد ” والحديث عن تطليقه لزوجته الأولى للزواج بدرة وغيره مما قيل خلال الساعات الماضية .

وكتبت درة في منشورها داعية بعدم التدخل في حياتها الشخصية فقالت : ” أرجو من الجميع التوقف عن نشر أي شيء يخص حياتي الخاصة .. أمي عندها انسداد في الشريان وتعبت من امبارح صحافة وضغط ومنعتوها حتى من الفرحة ببنتها ” .

وتابعت : ” دعوا الخلق للخالق .. ليس لأجلي لأجل أمي على الأقل واهتموا بموضوع آخر يا معشر الملائكة المزيفة فرغوا فيه سمومكم وأحقادكم .. وشكرا لكل الناس الجميلة والقلوب الصافية اللي فرحتلي ” .

ثم قامت درة بعد دقائق من نشرها لهذا المنشور بإغلاق حسابها على موقع ” فيس بوك ” .