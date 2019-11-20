شاب سعودي يجاهر بالإقامة مع صديقته بفندق في الرياض دون زواج: “الآن أنا حر”

أثار مقطع فيديو وثقه سائح بريطاني غضب واسع بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أظهر الفيديو لقاء السائح مع مواطن سعودي عائد من بريطانيا التي كان يقطن بها لمدة عامين وتحدث الشاب السعودي عن الحرية التي أصبح يشعر بها في المملكة حتى أنه أصبح يقطن مع صديقته التي يعرفها منذ شهر معًا في فندق بالرياض دون زواج.

وظهر الشاب وهو يتحدث عن الانفتاح الذي تشهده المملكة الآن مؤكدًا أنه قبل ذلك كان يخاف أن يسجن ولكن في الوقت الحالي يشعر بالحرية.

ودشن مغردون هاشتاق #سعودي_يجاهر_بالمعصية استهجنوا فيه أراء الشاب الغريبة على المجتمع السعودي والتي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي مؤكدين أن الحرية التي تشهدها المملكة الآن لا تخالف بأي شكل العادات والإسلام على عكس ما صدره هذا الشاب للمجتمع الغربي عن المجتمع السعودي وإساءته إليه.