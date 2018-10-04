شاهدوا.. الأمير هاري يحيي تلاميذ غابوا عن المدرسة لرؤيته وإلقاء التحية عليه

تزامنًا مع زيارته الصباحية لمدينة “ساسكس”، حيا الأمير هاري، السادس على ترتيب ولاية العرش البريطاني، وزوجته الأميرة “ميجان ميركل” 5 أطفال تغيبوا عن المدرسة لمشاهدة موكب الأمير وإلقاء التحية عليه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تلقى 5 طلاب غابوا عن حصصهم المدرسية صباح اليوم لرؤية الأمير والاحتفاء به تحية خاصة من قبل الأمير وذلك خلال جولة قصيرة زار خلالها أملاكه بالمدينة بصحبة زوجته “ميجان”، وهي الزيارة الاولى لها للمدينة منذ إتمام مراسم زواجهما في أواخر مايو الماضي.

وتبادل الأمير حديثًا مرحًا مع الطلاب الخمس الذين جاؤوا لرؤيته وإلقاء التحية عليه، اعترفوا خلال حوارهم معه بتغيبهم عن حصة اللغة اللاتينية بمدرسة “ويست بورن” للانضمام لموكب الاحتفاء بالأمير الذي أجرى جولة تفقدية بالمدينة.