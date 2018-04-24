شاهدوا.. الإمارات تعين أصغر موظف بالعالم وعمره 8 أشهر فقط

ربما يقضي الكثير منا سنوات طويلة على مقاعد الدراسة كي يتخرج ويحصل على وظيفة محترمة تكون بمثابة الحلم الذي يتحقق، ولكن ما حصل مع محمد الهاشمي شيء مختلف كثيراً.



ففي قرار فريد من نوعه، عين المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة ​الإمارات​ سيف محمد السويدي، طفلا بعمر 8 أشهر يدعى محمد الهاشمي، كأصغر موظف سعادة في الهيئة، بهدف نشر الإيجابية والبهجة، بين الموظفين والمواطنين.

الطفل الهاشمي تتلخص مهامه الوظيفة بزيارة مكاتب الهيئة العامة يومياً، في أوقات العمل الرسمية لبث روح البهجة والسعادة في صفوف العاملين.