شاهدوا بصور عفوية.. الملكة رانيا تحتفل بتخرّج ابنتها الأميرة سلمى

احتفلتْ الملكة رانيا العبدالله، بتخرّج ابنتها الأميرة سلمى، مُعربة عن سعادتها البالغة بهذه اللحظة. ونشرتْ الملكة رانيا كواليس تجهيز ابنتها لحفل التخرّج، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.



وظهرتْ الملكة، وهي في قمّة أناقتها من خلال ارتدائها بلوزة “هودي” بيضاء مع بنطلون أسود كلاسيكي، وبدتْ ملامح السعادة واضحة على وجه كلّ منهما، وهي تساعدها في ارتداء روب التخرّج والقبعة، في أجواء سادتها العفوية، وهو ما يعكس مدى حالة الحبّ والترابط، بين الملكة وابنتها الصغرى.

وكانت الملكة رانيا، قد نشرتْ منذ يومين، صورة لابنتها الأميرة سلمى وهي طفلة، معلقة: “أتذكر طفولتك وكأنها الأمس.. أولى خطواتك.. أولى كلماتك.. وأول يوم لك في المدرسة.. هذا الأسبوع سأراك خريجة.. لكن ستبقين دائمًا صغيرتي سلمى”.