شاهدوا رئيس وزراء هولندا يصدم الجميع ويقوم بدور عمال التنظيف

يبدو للكثيرين ان رجال السياسة لا يمكنهم أن يقوموا ببعض الأمور العفوية بحكم البروتوكول المحكومين به، لكن ما فعله رئيس الوزراء ​هولندا​ كان غريباً جداً.

وفي التفاصيل فقد التقطت كاميرا قناة “NOS” الهولندية، فيديو لرئيس وزراء مارك روتا وهو يمسح الأرض عند مدخل البرلمان وذلك بعدما سقط منه كوب القهوة الذي كان يشربه.

روتا واحساساً منه بالمسوؤلية طلب من عمال النظافة أن يعطوه ممسحة، وقام بمسح الأرض بنفسه، لإزالة آثار القهوة، ما أثار إعجاب الحضور الذين بادروا بالتصفيق بحفاوة بالغة له.

المراسلة إيرين أوستين التي كانت متواجدة في محيط المجلس أشارت الى أن “روتا” كان يعلم تماما أن الكاميرا كانت تصوره، إلا أنه بقي محافظا على هدوئه وروح دعابته ومسح القهوة.