شاهدوا.. زفاف الملك عبدلله والملكة رانيا.. قالب الحلوى عملاقا وفستانها أذهل الحاضرين

تزوج ​الملك عبد الله الثاني​ و​الملكة رانيا​ في عام 1993 قبل توليه العرش بـ 6 سنوات، في عرس ملكي استثنائي انتظره الجمهور لكن كيف تعرف الملك على الصبية الجميلة رانيا التي خطفت قلبه منذ ان التقاها؟

ويقول ملك الأردن أنّه بعد شهرين على خدمته في المعسكر الصحراوي عاد إلى المنزل فاتصلت به شقيقته عائشة، التي دعته للعشاء فلبّى الدعوة وهناك تعرّف على رانيا الياسين حيث كانت مع صديق أخته. ومنذ اللقاء الاول أعجب فيها كثيراً .

اتصل بها مرة أخرى في عملها لكنها لم تتجاوب معه: “سمعت عنك أشياء”… فقاطعها قائلاً: “لم اقدم نفسي كملاك ، لكن نصف ما سمعت، على أقل تقدير، مجرد اقاويل فارغة”، فختمت: “أفكر بالموضوع”.

لكنه لم يفقد الأمل، فطلب من صديقٍ مشترك زيارتها في مكتبها والكشف عن نواياه الحسنة الا انها رفضت الخروج معه مجدداً لكنه عرف انها تحب الشوكولاته، فأرسل اليها علبة شوكولاته بلجيكية، فقبلت دعوته إلى العشاء بوعدها تطورت الامور وأصبحا يخرجان معاً اكثر حتى تعرفت على والده في عيد ميلاده.