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شاهدوا سوار الأمير هاري لم يفارق يده منذ وفاة الأميرة ديانا.. فما قصته؟

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Prince Harry has been wearing this special bracelet for nearly 20 years

شاهدوا سوار الأمير هاري لم يفارق يده منذ وفاة الأميرة ديانا.. فما قصته؟

لم يتخلى ​الأمير هاري​ عن السوار الذي وضعه في يده، عندما توفيت والدته ​الأميرة ديانا​ عام 1997، ولم يخلعه منذ ذلك الحين.

وتمكنت عدسات الكاميرات من إلتقاط صور للأمير هاري عند عودته من شهر العسل، من دون خاتم الزواج، إلا أنه طوّر الامير أزياءه وأدخل اليها بعض التعديلات منذ لقائه دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​، لكنه التزم بارتداء السوار الفضي حول معمصه الأيمن والذي لم يفارقه منذ سنوات المراهقة.

وبحسب ما ذكرت مجلة Hello البريطانية، فإن لهذا السوار قصّة خاصة وأهمية كبيرة للأمير هاري، إذ حصل عليه في رحلته إلى أفريقيا عام 1997 إثر وفاة والدته الأميرة ديانا، وقد شوهد شقيقه ​الأمير ويليام​ يرتدي سواراً مشابهاً.

ومنذ ذلك الحين، والأمير هاري يرتدي السوار خصوصاً في المناسبات الخاصة، وأبرزها يوم زفافه.

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