شاهدوا مشجعة روسية تفاجئ مراسل مصري بقبلة مباشرة على الهواء.. والاخير يصدم

خلال تغطيته لمباريات كأس العالم فاجأت ​مشجعة​ ​روسية​ المراسل المصري الذي كان واقفا امام الملعب بقبلة على خده فصدم الاخير الذي لم يكن يتوقع هذه الحادثة او بالاحرى لم ينتظرها . وانتشرت الصورة بسرعة وعلامات الدهشة واضحة على وجه المراسل.

وعلقت الاعلامية ​بثينة كامل​ على الموضوع وكتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : ” واحنا فنشرة خمسة بنعمل مع الزميل العزيز حوار علي الهواء وهو مبتسم وسعيد وإذ بمجموعة من المشجعين يعبرون مبتهجين يلوحون باعلام فريقهم ثم تفاجئه هذه الحسناء بقبلة علي الهواء وهو يردد “هذا وارد الحدوث” ووشه انقلب للي شايفينه فالصورة ولسان حالي يقول”مش بس مو صلاح قوتنا الناعمة” الله يرحمه بقي لو خاطب وإلا متجوز..اما بقي زميلنا مترجم الإشارة فعمل اشارات عجب”