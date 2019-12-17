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شاهدوا.. ميلانيا ترامب تملأ البيت الأبيض بأشجار عيد الميلاد وتحطم الرقم القياسي

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Melania Trump gets into the festive spirit as she unveils patriotic 'Spirit of America-themed' White House Christmas decorations - complete with fake snow, Stars and Stripes ornaments and enormous advent calendar

ميلانيا ترامب تملأ البيت الأبيض بأشجار عيد الميلاد وتحطم الرقم القياسي

حطمت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية ​ميلانيا ترامب​ رقماً قياسيًّا في عدد الأشجار الخاصة بالاحتفال في عيد الميلاد داخل البيت الأبيض. وبلغ عددها 58 شجرة عيد ميلاد مصممة ومزينة بعناية كبيرة متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 41 شجرة.

وهذا النشاط يعد تقليداً قديماً في البيت الأبيض منذ فترة إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور، حيث سجلت في عهده 26 شجرة عيد ميلاد.

وفي عام 2018، احتفل الرئيس ترامب وزوجته بعيد الميلاد للمرة الثانية في البيت الأبيض، تحت شعار “كنوز أميركية” حيث زود البيت الأبيض بحوالي 14 ألف قطعة من الزينة الحمراء، و29 شجرة ترمز إلى البسالة والشجاعة.

وكتبت ميلانيا ترامب تعليقاً عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن “روح أميركا تسطع في البيت الأبيض”.

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