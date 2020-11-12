نشرت السيدة نسرين والدة الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” معلنة عن تحقيقها فوزا بعدد من الميداليات الذهبية والفضية في يوم واحد في المسابقة الوطنية المصرية للسباحة .

وتضمن المنشور صورة للسيدة نسرين والتي ظهرت بها حاملة الميداليات الخمس التي فازت بها في المسابقة .

وكتبت في تعليقها عليها : ” فزت اليوم بثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وحطمت الرقم القياسي لمسافة 200 متر حرة في المسابقة الوطنية المصرية للسباحة وأتطلع لمزيد من الميداليات غدًا ” .